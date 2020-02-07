В Киеве электричка сбила насмерть девушку в капюшоне и наушниках
7 февраля, 2020, 21:33
В столице в районе железнодорожной станции "Протасов Яр" электричка сбила насмерть девушку в капюшоне и наушниках
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В столице в районе железнодорожной станции "Протасов Яр" подруги переходили железнодорожные пути.
Одна из подруг шла в капюшоне и наушниках и не услышала, что приближается поезд. Вследствие невнимательности 17-летнюю девушку насмерть сбила электричка.
Общественный транспорт не остановился, так как в настоящее время на данном участке железной дороги очень интенсивное движение поездов. На месте работает следственная оперативная группа.
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