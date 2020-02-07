 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве электричка сбила насмерть девушку в капюшоне и наушниках

В Киеве электричка сбила насмерть девушку в капюшоне и наушниках

В столице в районе железнодорожной станции "Протасов Яр" электричка сбила насмерть девушку в капюшоне и наушниках

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В столице в районе железнодорожной станции "Протасов Яр" подруги переходили железнодорожные пути.

Одна из подруг шла в капюшоне и наушниках и не услышала, что приближается поезд. Вследствие невнимательности 17-летнюю девушку насмерть сбила электричка.

Общественный транспорт не остановился, так как в настоящее время на данном участке железной дороги очень интенсивное движение поездов. На месте работает следственная оперативная группа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать