В Киеве электричка сбила насмерть девушку в капюшоне и наушниках

7 февраля, 2020, 21:33

В столице в районе железнодорожной станции "Протасов Яр" электричка сбила насмерть девушку в капюшоне и наушниках

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В столице в районе железнодорожной станции "Протасов Яр" подруги переходили железнодорожные пути.

Одна из подруг шла в капюшоне и наушниках и не услышала, что приближается поезд. Вследствие невнимательности 17-летнюю девушку насмерть сбила электричка.

Общественный транспорт не остановился, так как в настоящее время на данном участке железной дороги очень интенсивное движение поездов. На месте работает следственная оперативная группа.