В Антарктике откололся самый большой в мире айсберг и плывет к Атлантике
Об этом сообщает ВВС .
Когда он откололся от ледника, айсберг имел площадь около 6 тыс. квадратных километров. За последние два с половиной года он немного уменьшился в объеме.
Однако ученые уверены, что когда айсберг выйдет на свободные ото льда океанские просторы, он начнет быстро разрушаться.
"По соотношению длины и толщины айсберг похож на стопку из пяти листов бумаги формата A4, поэтому я поражен тем, что океанские волны еще не превратили айсберг А68 в массу битого льда", - говорит профессор из университета Суонси в Великобритании Адриан Лакман.
Ученые могут с уверенностью прогнозировать траекторию его дальнейшего движения.
Обогнув северную оконечность полуострова, гигантский айсберг переместится на север и войдет в относительно теплые воды южной Атлантики.
Ученые называют это направление "аллеей айсбергов".
Также они не теряют из виду два других крупных айсберга, которые в недалеком будущем должны отколоться от ледового щита в Антарктике.
Один из них должен вот-вот отколоться от ледника Пайн-Айленд в Западной Антарктике. Его площадь составит всего чуть более 300 кв. км. Эта масса льда уже имеет множество трещин. Другой большой айсберг формируется в Восточной Антарктике, на краю ледового шельфа Бранта. Его площадь, вероятно, составит около 1500 кв. км, что примерно равно площади Большого Лондона.
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