В Антарктике откололся самый большой в мире айсберг и плывет к Атлантике

Об этом сообщает ВВС .

"Колоссальный айсберг, который получил обозначение А68, откололся от шельфового ледника в июле 2017 года. Сейчас он движется в северо-восточном направлении и почти достиг края постоянного морского льда в океане", - говорится в сообщении.

Когда он откололся от ледника, айсберг имел площадь около 6 тыс. квадратных километров. За последние два с половиной года он немного уменьшился в объеме.

Однако ученые уверены, что когда айсберг выйдет на свободные ото льда океанские просторы, он начнет быстро разрушаться.

"По соотношению длины и толщины айсберг похож на стопку из пяти листов бумаги формата A4, поэтому я поражен тем, что океанские волны еще не превратили айсберг А68 в массу битого льда", - говорит профессор из университета Суонси в Великобритании Адриан Лакман.

Ученые могут с уверенностью прогнозировать траекторию его дальнейшего движения.

Обогнув северную оконечность полуострова, гигантский айсберг переместится на север и войдет в относительно теплые воды южной Атлантики.

Ученые называют это направление "аллеей айсбергов".

Также они не теряют из виду два других крупных айсберга, которые в недалеком будущем должны отколоться от ледового щита в Антарктике.

Один из них должен вот-вот отколоться от ледника Пайн-Айленд в Западной Антарктике. Его площадь составит всего чуть более 300 кв. км. Эта масса льда уже имеет множество трещин. Другой большой айсберг формируется в Восточной Антарктике, на краю ледового шельфа Бранта. Его площадь, вероятно, составит около 1500 кв. км, что примерно равно площади Большого Лондона.