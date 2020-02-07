В 2019 году импорт газа в Украину вырос на 35%, транзит - на 3%

7 февраля, 2020, 17:58

Импорт природного газа в Украину за прошлый год вырос на 34,9% - до 14,2 млрд куб. м, а объемы транзита газа по территории Украины из РФ в европейские страны и Молдову выросли на 3% - до 89,6 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом

Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом Украина более четырех лет импортирует газ только из европейского направления.

Максимальный уровень использования украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита в 2019 году достиг 113 млрд куб. м в годовом исчислении (максимальные показатели транзита зафиксированы в июле 2019).

В подземные хранилища газа (ПХГ) за 2019 закачали 13,1 млрд куб. м газа - на 34% больше, чем в течение 2018 года. На начало сезона отбора газа ПХГ были заполнены на 70%.

По состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины накоплено 18,9 млрд куб. м голубого топлива - на 36% больше, чем год назад.