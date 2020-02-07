Украинская земля будет в руках олигархов, - Кучеренко о земельной реформе
7 февраля, 2020, 22:55
Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко рассказал о том, почему его политическая сила против закона о рынке земли
Об этом он рассказал в эфире программы "Дебаты" на Еспресо.TV.
"Мы категорически выступаем против той модели так называемого рынка земли", - сказал Кучеренко
По его словам, последствиями будут: распродажа земли и соответственно, территории Украины в руки абсолютно ограниченного количества олигархов.
"Я могу вам напомнить, такую же, огромную мощную реформу - большая приватизация в конце 90-х годов. В результате, все это было за бесценок скуплено", - сказал Кучеренко.
Он сказал, что заводы сконцентрированы в один руках и большая их часть изрезана в металлолом.
"Примерно такая же ситуация будет с этим рынком", - добавил он.
- Экономист Борис Кушнирук в эфире Еспресо рассказал о праве собственности земли и пробелах в правительственном законопроекте о рынке земли.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-