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Espreso.tvОбществоУкраинская земля будет в руках олигархов, - Кучеренко о земельной реформе

Украинская земля будет в руках олигархов, - Кучеренко о земельной реформе

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко рассказал о том, почему его политическая сила против закона о рынке земли

Об этом он рассказал в эфире программы "Дебаты" на Еспресо.TV.

"Мы категорически выступаем против той модели так называемого рынка земли", - сказал Кучеренко

По его словам, последствиями будут: распродажа земли и соответственно, территории Украины в руки абсолютно ограниченного количества олигархов.

"Я могу вам напомнить, такую же, огромную мощную реформу - большая приватизация в конце 90-х годов. В результате, все это было за бесценок скуплено", - сказал Кучеренко.

Он сказал, что заводы сконцентрированы в один руках и большая их часть изрезана в металлолом.

"Примерно такая же ситуация будет с этим рынком", - добавил он.

  • Экономист Борис Кушнирук в эфире Еспресо рассказал о праве собственности земли и пробелах в правительственном законопроекте о рынке земли.
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