Украинская земля будет в руках олигархов, - Кучеренко о земельной реформе

7 февраля, 2020, 22:55

Об этом он рассказал в эфире программы "Дебаты" на Еспресо.TV.

"Мы категорически выступаем против той модели так называемого рынка земли", - сказал Кучеренко

По его словам, последствиями будут: распродажа земли и соответственно, территории Украины в руки абсолютно ограниченного количества олигархов.

"Я могу вам напомнить, такую же, огромную мощную реформу - большая приватизация в конце 90-х годов. В результате, все это было за бесценок скуплено", - сказал Кучеренко.

Он сказал, что заводы сконцентрированы в один руках и большая их часть изрезана в металлолом.

"Примерно такая же ситуация будет с этим рынком", - добавил он.