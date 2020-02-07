Украинцы в 2019 году меньше интересовались работой за рубежом, кроме Германии - НБУ

7 февраля, 2020, 16:25

В течение прошлого года снижалась заинтересованность украинцев в работе за рубежом, за исключением поиска работы в Германии. Последнее обусловлено смягчением условий трудоустройства для работников, не являющихся гражданами ЕС, которое будет введено в марте 2020 года

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

В Нацбанке добавили, что считают риск интенсификации миграции в Германию умеренным, поскольку ключевые барьеры для трудоустройства сохраняются - необходимость доказать квалификацию и знание языка.

Согласно данным НБУ, в 2019 году реальная заработная плата штатных работников выросла на 9,8% в годовом выражении, что и в дальнейшем существенно превышало темпы роста производительности труда. Одним из основных факторов роста заработной платы оставался значительный недостаток рабочей силы.

Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство.

"Проблема нехватки рабочей силы в Украине, в свою очередь, имела две причины. Первая - значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы. Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалось почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов - представители дефицитных ныне рабочих профессий. Второй причиной является диспропорции между спросом и предложением рабочей силы в разрезе профессий и видов деятельности. Так, из-за низкой заинтересованности молодежи в получении рабочих профессий, о чем свидетельствует в том числе сокращение количества учеников и профессионально-технических учебных заведений, возникает дефицит работников рабочих специальностей из-за естественного высвобождения работников старшего поколения", - говорится в отчете.