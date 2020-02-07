Украина осудила визит ультраправых немецких политиков на оккупированный Донбасс

7 февраля, 2020, 08:32

5 февраля украинский МИД выступил с заявлением о решительном осуждении визита представителей партии "Альтернатива для Германии" на временно оккупированные украинские территории на Донбассе

Дипломатическая нота украинского МИД о протесте и решительном осуждении опубликована на официальном сайте государственного ведомства.

"МИД Украины решительно осуждает визит представителей партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза на временно оккупированные украинские территории на Донбассе", - говорится в сообщении.

МИД рассматривает этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины.

В Министрерстве отметили, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины.

"Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии", - прокомментировали в МИД.

"Такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством", - добавили в ведомстве.

"Знаем, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках Нормандского формата по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, а затем отграничиваются от любых проявлений поощрения агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности", - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что ожидают осуждения со стороны партии "Альтернатива для Германии" незаконных действий ее членов.