Украина осудила визит ультраправых немецких политиков на оккупированный Донбасс
Дипломатическая нота украинского МИД о протесте и решительном осуждении опубликована на официальном сайте государственного ведомства.
"МИД Украины решительно осуждает визит представителей партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза на временно оккупированные украинские территории на Донбассе", - говорится в сообщении.
МИД рассматривает этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины.
В Министрерстве отметили, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины.
"Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии", - прокомментировали в МИД.
"Такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством", - добавили в ведомстве.
"Знаем, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках Нормандского формата по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, а затем отграничиваются от любых проявлений поощрения агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности", - отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что ожидают осуждения со стороны партии "Альтернатива для Германии" незаконных действий ее членов.
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