У Boeing 737 MAX нашли очередные неполадки

7 февраля, 2020, 11:56

Инженеры компании Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении самолетов 737 MAX

Об этом сообщает Bloomberg .

Дефект связан с работой датчика, который предупреждает о неисправной работе системы балансировки.

Представители Boeing отметили, что проблема будет устранена к повторному введению самолетов в эксплуатацию.