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Espreso.tvОбществоУ Boeing 737 MAX нашли очередные неполадки

У Boeing 737 MAX нашли очередные неполадки


фото: reuters
Инженеры компании Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении самолетов 737 MAX

Об этом сообщает Bloomberg .

Дефект связан с работой датчика, который предупреждает о неисправной работе системы балансировки.

Представители Boeing отметили, что проблема будет устранена к повторному введению самолетов в эксплуатацию.

  • Напомним, в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
  • В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
  • Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 року.Очикуеться, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.
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