У Boeing 737 MAX нашли очередные неполадки
7 февраля, 2020, 11:56
Инженеры компании Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении самолетов 737 MAX
Об этом сообщает Bloomberg .
Дефект связан с работой датчика, который предупреждает о неисправной работе системы балансировки.
Представители Boeing отметили, что проблема будет устранена к повторному введению самолетов в эксплуатацию.
- Напомним, в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
- В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
- Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 року.Очикуеться, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.
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