Температура в Антарктиде поднялась до рекордных 18 ° C
Об этом сообщает The Guardian .
"Конечно, запись должна быть проверена, но в ожидании этих проверок, мы считаем, что это абсолютно достоверная запись, и термометр станции находится в хорошем состоянии", - заявил специалист по климату в Университете Виктории в Веллингтоне Джеймс Ренвик.
Станция Эсперанса располагается на Антарктическом полуострове - это область, которая как бы указывает на Южную Америку. Это один из регионов Земли, который скорее всего нагревается. Температура здесь поднялась почти на три градуса Цельсия за последние 50 лет. Почти все ледники региона тают.
"Новый рекорд так быстро - это странно, но никто не знает, как долго он продержится? Возможно даже не столько времени", - добавил Ренвик.
Он также добавил, что показатели впечатляют, поскольку прошло всего пять лет с момента установления предыдущего рекорда и температура поднялась почти на градус выше.
# Antártida | Nuevo récord de temperaturas- SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020
Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3 ° C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5 ° C del 24 en marzo de 2015 Y no fue el único récord ... pic.twitter.com/rhKsPFytCb
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