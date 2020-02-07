Температура в Антарктиде поднялась до рекордных 18 ° C

7 февраля, 2020, 18:06

Термометр аргентинской станции зарегистрировал показатели в 18,3 ° C, что на целых 0,8 ° C больше, чем в предыдущий рекорд

Об этом сообщает The Guardian .

"Конечно, запись должна быть проверена, но в ожидании этих проверок, мы считаем, что это абсолютно достоверная запись, и термометр станции находится в хорошем состоянии", - заявил специалист по климату в Университете Виктории в Веллингтоне Джеймс Ренвик.

Станция Эсперанса располагается на Антарктическом полуострове - это область, которая как бы указывает на Южную Америку. Это один из регионов Земли, который скорее всего нагревается. Температура здесь поднялась почти на три градуса Цельсия за последние 50 лет. Почти все ледники региона тают.

"Новый рекорд так быстро - это странно, но никто не знает, как долго он продержится? Возможно даже не столько времени", - добавил Ренвик.

Он также добавил, что показатели впечатляют, поскольку прошло всего пять лет с момента установления предыдущего рекорда и температура поднялась почти на градус выше.