Температура в Антарктиде поднялась до рекордных 18 ° C

# Antártida | Nuevo récord de temperaturas



Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3 ° C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5 ° C del 24 en marzo de 2015 Y no fue el único récord ... pic.twitter.com/rhKsPFytCb