Сийярто: Украина должна изменить еще и языковые нормы закона о среднем образовании

7 февраля, 2020, 13:22

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина сможет улучшить изучение языка венграми Закарпатья без соблюдения норм нового образовательного законодательства

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Европейская правда .

В частности, закон "Об общем среднем образовании", принятый в январе 2020 года, предусматривает необходимость увеличения объемов обучение на государственном языке в венгерских школах - от 0% в первом классе до 40% в девятом и 60% в двенадцатом классе.

Сийярто выступил против этого.

"Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском в них повышалась. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным", - цитирует Сийярто

По словам Сийярто, Будапешт сознательно не делал заявлений относительно принятого Украины закона "Об общем среднем образовании", чтобы оставить возможность для договоренности с Украиной, однако Будапешт этим законом не доволен, из-за чего внес предложения украинской стороне.

"Я всегда на стороне того, чтобы найти решение, я всегда на стороне позитива. Но если бы мы были довольны ситуацией, мы не делали бы предложений на улучшение", - пояснил он.

В то же время министр заявил, что существует предварительная договоренность с Киевом о том, как согласовывать расхождение: в частности, министр образования и науки ближайшее время "срочно примет у себя представителей союза педагогов Закарпатья".

"Мы понимаем, что Украина хочет чтобы все его граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что эти две цели можно достичь одновременно", - добавил Сийярто.

Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО до тех пор, пока Киев будет "ограничивать права национальных меньшинств".

В 2017 году в Украине вступил в силу закон об образовании. Согласно новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.

Официальный Будапешт расценил изменения относительно языка образовательного процесса как нарушение гуманитарных прав венгров, проживающих на территории Украины.

Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина-НАТО и обратилась к Альянсу с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".