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Espreso.tvОбществоШеф Пентагона: Россия стремится переписать мировой порядок

Шеф Пентагона: Россия стремится переписать мировой порядок


фото: reuters
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай пытаются "переписать мировой порядок", нарушая суверенитет соседних государств

Об этом он сказал во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса

По его словам, Россия использует "гибридные тактики ведения войны" для расширения своего регионального влияния, а также проводит кибероперации.

"И российское вторжение в Грузию, аннексия Крыма и нарушение Договора о ядерных ракетах средней дальности, поскольку она продолжала наращивать свои запасы стратегических вооружений, показывает, что Россия не желает быть ответственным международным игроком", - сказал Марк Эспер.

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Китай, по словам министра обороны США, ворует интеллектуальную собственность, и пытается контролировать экономические решения и вопрос безопасности других стран с помощью инициативы "один пояс - один путь".

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