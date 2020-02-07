Шеф Пентагона: Россия стремится переписать мировой порядок
Об этом он сказал во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса
По его словам, Россия использует "гибридные тактики ведения войны" для расширения своего регионального влияния, а также проводит кибероперации.
"И российское вторжение в Грузию, аннексия Крыма и нарушение Договора о ядерных ракетах средней дальности, поскольку она продолжала наращивать свои запасы стратегических вооружений, показывает, что Россия не желает быть ответственным международным игроком", - сказал Марк Эспер.
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Китай, по словам министра обороны США, ворует интеллектуальную собственность, и пытается контролировать экономические решения и вопрос безопасности других стран с помощью инициативы "один пояс - один путь".
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