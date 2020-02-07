Сборная Украины пропустила 6 голов от Польши в отборе Олимпиады-2022

7 февраля, 2020, 13:54

Сборная Украины по хоккею уступила Польше со счетом 1: 6 во втором туре отбора Олимпиады-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первом периоде украинцы сумели первыми открыть счет, на что поляки ответили забитой шайбой.

Второй период национальная команда провалила и не сумела забить сопернику, зато пропустила дважды. Третий оказался еще хуже - сборная Украины пропустила три шайбы.

В первом туре Украины разгромно проиграла Казахстана (1: 8), а Польша уничтожила Нидерланды (8: 0). В 3-м туре, 9 февраля, Украина померяется силами с Нидерландами.