Сборная Украины пропустила 6 голов от Польши в отборе Олимпиады-2022
7 февраля, 2020, 13:54
Сборная Украины по хоккею уступила Польше со счетом 1: 6 во втором туре отбора Олимпиады-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В первом периоде украинцы сумели первыми открыть счет, на что поляки ответили забитой шайбой.
Второй период национальная команда провалила и не сумела забить сопернику, зато пропустила дважды. Третий оказался еще хуже - сборная Украины пропустила три шайбы.
В первом туре Украины разгромно проиграла Казахстана (1: 8), а Польша уничтожила Нидерланды (8: 0). В 3-м туре, 9 февраля, Украина померяется силами с Нидерландами.
- 6 февраля сборная Украины по хоккею уступила Казахстана со счетом 1: 8 в первом туре отбора Олимпиады-2022.
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