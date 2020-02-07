Россия готовится раздавать паспорта без отказа от старого гражданства

7 февраля, 2020, 14:42

Правительство Российской Федерации готовит существенные изменения в законодательство о гражданстве, которые позволят гражданам других стран получить российский паспорт без отказа от старого

Об этом сообщает Коммерсант.

Сообщается, что подготовку таких инициатив подтвердили в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, которой президент Владимир Путин поручил привлечь в Россию от 5 млн до 10 млн новых граждан. В самом правительстве предлагают исключить требование о представлении заявления об отказе от старого гражданства при приобретении российского.

В правительстве также отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму.

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, что Россия будет делать? Она будет защищать своих граждан", - заявил вице-спикер нижней палаты Госдумы Петр Толстой.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия упростит получение гражданства для украинцев. В частности, украинцев признали носителями русского языка, поэтому для них отменили обязательное собеседование.