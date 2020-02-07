"Упустим шанс - потомки не простят" Порошенко требует от властей добиться обращения Ассамблеи НАТО по поводу ПДЧ для Украины

7 февраля, 2020, 14:22

Об этом пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко написал в Facebook.

"Год назад по моему представлению Верховная Рада закрепила в Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Новый Президент будто бы подтвердил европейский и евроатлантический курс Украины. Новая Верховная Рада по инициативе команды Европейская Солидарность - проголосовала постановление о неизменности именно такой стратегии", - заявил Петр Порошенко .

Он добавил, что слова пустые, когда не подкреплены конкретными делами.

"Мы требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов. Как единственная государственная оппозиционная сила - готовы поддерживать любые шаги власти, которые приближают нас к ЕС и НАТО", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что в мае состоится Парламентская ассамблея НАТО.

"Наша задача - добиться, чтобы Ассамблея обратилась к главам государств и правительствам стран-членов НАТО с призывом предоставить Украине План действий по членству", - подчеркнул политик.

По словам Порошенко, реальный ПДЧ, в отличие от национальных программ, предусматривает обязательства не только со стороны Украины, а и со стороны самого НАТО - принять страну, когда она выполнила план.

"А когда видим, как Россия целенаправленно разрушает проукраинскую коалицию при очевидной беспомощности украинской власти, понимаем, что, возможно, сейчас едва ли не последняя возможность получить ПДЧ в среднесрочной перспективе. Двери будут открыты не всегда. И окно возможностей тоже закроется. Упустите шанс - потомки не простят! " - сказал Петр Порошенко .