"Ливерпуль" потеряет опытного игрока бесплатно
7 февраля, 2020, 12:54
Полузащитник "Ливерпуля" Лаллана стремится летом покинуть команду бесплатно
Об этом сообщает Goal y twitter.
По информации источника, Лаллана намерен покинуть "Ливерпуль" на правах свободного агента. 31-летний англичанин нечастый гость в стартовом составе, через что намерен найти новый клуб.
На футболиста претендуют "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер". Приоритет для хавбека - игровая практика.
Лаллана перешел в "Ливерпуль" в 2014-м году с "Саутгемптона" за 31 млн евро. В текущем сезоне Адам сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Leicester, Arsenal, Tottenham and West Ham are all interested in signing Adam Lallana on a free transfer this summer, according to The Telegraph- Goal (@goal) February 7, 2020
Should Liverpool give him a new deal? pic.twitter.com/YcxyDtyX5f
- 4 февраля в болельщиками "Ливерпуля" устроили в соцсетях флешмоб с требованием вернуть легенду клуба Стивена Джеррарда, чтобы он стал чемпионом Англии.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-