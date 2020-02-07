"Ливерпуль" потеряет опытного игрока бесплатно

7 февраля, 2020, 12:54

Полузащитник "Ливерпуля" Лаллана стремится летом покинуть команду бесплатно

Об этом сообщает Goal y twitter.

По информации источника, Лаллана намерен покинуть "Ливерпуль" на правах свободного агента. 31-летний англичанин нечастый гость в стартовом составе, через что намерен найти новый клуб.

На футболиста претендуют "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер". Приоритет для хавбека - игровая практика.

Лаллана перешел в "Ливерпуль" в 2014-м году с "Саутгемптона" за 31 млн евро. В текущем сезоне Адам сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Leicester, Arsenal, Tottenham and West Ham are all interested in signing Adam Lallana on a free transfer this summer, according to The Telegraph



Should Liverpool give him a new deal? pic.twitter.com/YcxyDtyX5f - Goal (@goal) February 7, 2020