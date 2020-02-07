"Динамо" заявило на чемпионат Украины 16-летнего футболиста
7 февраля, 2020, 16:35
"Динамо" заявило на весеннюю часть УПЛ 16-летнего нападающего Кирилла Попова
Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.
16-летний украинский форвард Кирилл Попов попал в заявку киевского "Динамо" на весеннюю часть чемпионата Украины по футболу, сезона 2019/20.
Попов является воспитанником "Динамо", имеет в своем активе вызовы в юношескую сборную Украины. Сейчас футболист находится на учебно-тренировочном сборе "Динамо" U-21 в Турции.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-