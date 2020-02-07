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Espreso.tvСпорт"Динамо" заявило на чемпионат Украины 16-летнего футболиста

"Динамо" заявило на чемпионат Украины 16-летнего футболиста


фото: ffu.ua
"Динамо" заявило на весеннюю часть УПЛ 16-летнего нападающего Кирилла Попова

Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

16-летний украинский форвард Кирилл Попов попал в заявку киевского "Динамо" на весеннюю часть чемпионата Украины по футболу, сезона 2019/20.

Попов является воспитанником "Динамо", имеет в своем активе вызовы в юношескую сборную Украины. Сейчас футболист находится на учебно-тренировочном сборе "Динамо" U-21 в Турции.

 

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