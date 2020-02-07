"Дед вышел из ума", - Лапин о заявлениях Кравчука на российском телевидении
7 февраля, 2020, 21:07
Народный депутат VIII созыва Игорь Лапин прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука на российском телевидении, что закон о декоммунизации надо изменить
Об этом сообщает 5 канал .
"Дед вышел из ума уже. Мы же понимаем, о чем идет речь - подыгрывание нарративам российской пропаганды. Ну, старый человек, жаль его. Я помню еще Брежнева. Он так же жевал, ручки складывал. Это его ностальгия по молодости. Когда был Советский Союз, он был молодой, здоровый и тому подобное. Это постсовковый человек, который на хайпе популярности того, что происходило в 91-м году, просто принял эту власть ", - сказал Лапин.
- Напомним, что Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов России заявил, что надо изменить закон о декоммунизации, поскольку "не все украинцы ее поддерживают".
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