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Espreso.tvОбщество"Дед вышел из ума", - Лапин о заявлениях Кравчука на российском телевидении

"Дед вышел из ума", - Лапин о заявлениях Кравчука на российском телевидении

Народный депутат VIII созыва Игорь Лапин прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука на российском телевидении, что закон о декоммунизации надо изменить

Об этом сообщает 5 канал .

"Дед вышел из ума уже. Мы же понимаем, о чем идет речь - подыгрывание нарративам российской пропаганды. Ну, старый человек, жаль его. Я помню еще Брежнева. Он так же жевал, ручки складывал. Это его ностальгия по молодости. Когда был Советский Союз, он был молодой, здоровый и тому подобное. Это постсовковый человек, который на хайпе популярности того, что происходило в 91-м году, просто принял эту власть ", - сказал Лапин.

  • Напомним, что Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов России заявил, что надо изменить закон о декоммунизации, поскольку "не все украинцы ее поддерживают".
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