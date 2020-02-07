Пропавшего в Ивано-Франковске 20-летнего парня нашли мертвым в Киеве

7 февраля, 2020, 13:26

5 февраля полицейские обнаружили в Киеве тело 20-летнего жителя Ивано-Франковска Тараса Коваля, которого разыскивали с 3 февраля

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Вчера, 5 февраля, полицейские обнаружили мужчину в столице без признаков жизни и без следов насильственной смерти. Тело отправлено для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 с пометкой "Самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.