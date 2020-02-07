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Espreso.tvОбществоПропавшего в Ивано-Франковске 20-летнего парня нашли мертвым в Киеве

Пропавшего в Ивано-Франковске 20-летнего парня нашли мертвым в Киеве

5 февраля полицейские обнаружили в Киеве тело 20-летнего жителя Ивано-Франковска Тараса Коваля, которого разыскивали с 3 февраля

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Вчера, 5 февраля, полицейские обнаружили мужчину в столице без признаков жизни и без следов насильственной смерти. Тело отправлено для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 с пометкой "Самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, Ивано-Франковский отделом полиции был объявлен в розыск Коваля Тараса Руслановича, 1999 года рождения, жителя Ивано-Франковска.

Парень 3 февраля 2020 ушел из дома и его местонахождение было неизвестно.

 
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