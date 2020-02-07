Программой "Дия" уже воспользовались 310 тысяч украинцев - Федоров привел первые данные
7 февраля, 2020, 10:38
Недавно представленное приложение проекта "Дия", которое сейчас представляет собой электронную базу документов водителей, уже попробовали в работе более 310 тысяч пользователей
Об этом сообщил в Facebook глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В частности, по его словам, по состоянию на 20:30 в четверг, 6 февраля, в приложении "Дия" успешно авторизовались 310031 пользователей. Также в "Дии" успешно отражено 165 900 водительских удостоверений и 133600 технических паспортов.
"Сервис удаленной верификации работает. Со временем с вашей помощью доведем конверсию до 100%", - написал Федоров.
Приложение государственных услуг онлайн "Дия" сталло доступно для скачивания, и сейчас в нем доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Напомним, 6 февраля в Украине презентовали мобильное приложение "Дия", которое должен упростить пользование государственными услугами онлайн .
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