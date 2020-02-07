Правительство собирается объединить две платежки за газ

7 февраля, 2020, 15:21

Кабинет министров работает над тем, чтобы платежки за газ и его доставку объединить в один документ, впрочем окончательное решение об этом должен принять регулятор

Об этом заявил в Верховной Раде премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV

"Две платежки - это правильный шаг, но самом деле, правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем ", - отметил премьер

Он добавил, что решение о разделении платежек приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.