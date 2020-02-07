Правительство планирует уменьшить разрыв между зарплатами мужчин и женщин до 15% в 2030 году

7 февраля, 2020, 17:01

Кабинет Министров Украины рассчитывает до 2025 года увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин до 83%. В 2015 году этот показатель был на уровне 74,9%

Об этом говорится в Концепции реализации госполитики в сфере содействия развитию социально ответственного бизнеса до 2030 года, обнародованном на правительственном портале.

А к 2030 году соотношение средней зарплаты женщин и мужчин должно быть не менее 85%.

Документ призван повысить уровень вовлеченности бизнеса в реализацию социальных проектов и определить направления госполитики по развитию социально ответственного бизнеса.

Концепция предусматривает привлечение компаний с высоким уровнем социальной ответственности в реализации соцпроектов в сфере защиты прав человека - строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, социального жилья; создание условий для организации лечения и адаптации военнослужащих; обеспечение медучреждений оборудованием, к строительству и обустройству школ и детсадов, реализации социальных проектов за счет бюджетных средств.

Государство намерено привлекать бизнес к таким проектам путем конкурсного отбора, говорится в документе.

Прирост прямых иностранных инвестиций до 2025 года должен достичь $ 16 млрд, а в 2030-м - $ 17,5 млрд, следует из концепции.