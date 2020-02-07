Погода на выходные: морозы до -13 ночью и оттепель днем
О погоде на выходные рассказала Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.
Ночью еще задержится морозный воздух, минимальная температура воздуха составит -7-13 градусов, а на Востоке и ниже.
"Дни немного начнут разделяться: в субботу еще холодно, максимально -2-5 градусов, на Западе около нуля.
В воскресенье начнется потепление, представьте! до 0 + 5 градусов. Лишь 9 февраля в восточных областях и, что необычно, на Херсонской, Николаевской и Запорожье будет днем -2-5 градусов 2, - отметила Наталья.
Антициклон с запада Европы будет вытеснять остатки осадков из Украины, будет преобладать сухая погода, лишь в субботу в южной части и в Донецкой области будет выпадать небольшой снег.
"Не забывайте о скользких дорог, травматологам и так работы хватает, пусть лучше попьют чай, - напомнила синоптик.
Ветер угомонится, станет небольшим, максимум умеренным. Направление свое поменяет с северного на юго-западное.
"В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, зато временами периодически будет светить зимнее солнце.
В ночные часы еще морозно, -5-9 градусов, завтра днем - оттепель, а вот в воскресенье, 9 февраля в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается + 3, + 4 градуса!" - рассказала Диденко.
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