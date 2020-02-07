Погода на выходные: морозы до -13 ночью и оттепель днем

О погоде на выходные рассказала Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.

Ночью еще задержится морозный воздух, минимальная температура воздуха составит -7-13 градусов, а на Востоке и ниже.

"Дни немного начнут разделяться: в субботу еще холодно, максимально -2-5 градусов, на Западе около нуля.

В воскресенье начнется потепление, представьте! до 0 + 5 градусов. Лишь 9 февраля в восточных областях и, что необычно, на Херсонской, Николаевской и Запорожье будет днем -2-5 градусов 2, - отметила Наталья.

Антициклон с запада Европы будет вытеснять остатки осадков из Украины, будет преобладать сухая погода, лишь в субботу в южной части и в Донецкой области будет выпадать небольшой снег.

"Не забывайте о скользких дорог, травматологам и так работы хватает, пусть лучше попьют чай, - напомнила синоптик.

Ветер угомонится, станет небольшим, максимум умеренным. Направление свое поменяет с северного на юго-западное.

"В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, зато временами периодически будет светить зимнее солнце.

В ночные часы еще морозно, -5-9 градусов, завтра днем - оттепель, а вот в воскресенье, 9 февраля в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается + 3, + 4 градуса!" - рассказала Диденко.