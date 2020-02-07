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Espreso.tvОбществоПоджог авто журналистки: 19-летнего студента взяли под домашний арест

Поджог авто журналистки: 19-летнего студента взяли под домашний арест


фото: прокуратура Львівщини
Галицкий районный суд Львова отправил под круглосуточный домашний арест 19-летнего студента, которого подозревают в поджоге авто львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом во Львове", - заявила пресс-секретарь прокуратуры Львовской Юлия Шевченко.

Согласно решению суда, он будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 6 апреля 2020 года. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней.

Напомним, в ночь на 30 января во Львове сожгли автомобиль корреспондента "Радио Свобода" Галины Терещук. В результате поджога никто не пострадал. 6 февраля прокурор Львовщины сообщила о задержании подозреваемого.

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