Поджог авто журналистки: 19-летнего студента взяли под домашний арест
7 февраля, 2020, 18:35
Галицкий районный суд Львова отправил под круглосуточный домашний арест 19-летнего студента, которого подозревают в поджоге авто львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.
"Подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом во Львове", - заявила пресс-секретарь прокуратуры Львовской Юлия Шевченко.
Согласно решению суда, он будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев, до 6 апреля 2020 года. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней.
Напомним, в ночь на 30 января во Львове сожгли автомобиль корреспондента "Радио Свобода" Галины Терещук. В результате поджога никто не пострадал. 6 февраля прокурор Львовщины сообщила о задержании подозреваемого.
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