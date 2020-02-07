Платежки за доставку газа неправильно посчитали, потому что привязались к объемам прошлого года - Кучеренко

7 февраля, 2020, 22:14

Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко рассказал о том, почему платежки за транспортировку газа начислены неправильно

Об этом он рассказал в эфире программы "Дебаты" на Еспресо.TV.

"Если начнем с женщины из Кропивницкой области, которой посоветовали продать собаку. Относительно депутата, он не просто не профессиональный, у него ума нет, если он в прямом эфире советует бабушке продать элитную собаку: "Вы можете продать и покрыть долги", - сказал Кучеренко.

Он проанализировал эту ситуацию.

"Эта женщина возмущалась, тем, что пенсии 2 тыс. грн, получила счет за газ как товар - 1900 грн, и еще счет 152 грн - это за распределение газа, это вот эта вторая платежка, которая появилась у нас с вами, начиная с января. Женщина эта, что меня немножко поразило, она не воспринимала эту 2-ю платежку, только сам основной счет за газ", - добавил эксминистр.

Он рассказал, что в среднем конечная цена начислений, тем кто потребляет газ непосредственно 8% - транспортировка, 2 - посредники и 90 - цена от НАК "Нафогаз", которая регулируется постановлением правительства.

"Я не против, в принципе, отделения платы за отдельный вид деятельности, другое дело - его надо правильно посчитать. Они его посчитали неправильно и сейчас это признает Нацкомиссия", - добавил Кучеренко.

Экс-минстр сказал, что комиссия додумалась дважды выставлять платежки, а это платить 2 комиссионные банку.

"Это банальная ошибка, хотя делали правильную вещь. Неправильно, потому что привязались к объемам прошлого года, а не к текущему", - подытожил Кучеренко.