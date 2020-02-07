От коронавируса вылечили более 1500 человек

7 февраля, 2020, 11:11

По состоянию на утро 7 февраля зафиксировано 1574 случая успешного лечения коронавируса 2019-nCoV

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на данные из сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Кроме 1574 случаев успешного лечения сообщается о 638 смертей - 636 в материковом Китае, еще по одному - на Филиппинах и в Гонконге.

Карту распространения вируса можно отслеживать здесь .