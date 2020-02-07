От коронавируса вылечили более 1500 человек
7 февраля, 2020, 11:11
По состоянию на утро 7 февраля зафиксировано 1574 случая успешного лечения коронавируса 2019-nCoV
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на данные из сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.
Кроме 1574 случаев успешного лечения сообщается о 638 смертей - 636 в материковом Китае, еще по одному - на Филиппинах и в Гонконге.
Карту распространения вируса можно отслеживать здесь .
- Напомним, ВОЗ объявила международный чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.
- 4 февраля последний запланированный рейс авиакомпании МАУ из Китая с украинскими туристами на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили , что коронавирус "2019-nCoV" пока не перерос в пандемию
- 5 февраля стало известно, что по меньшей мере 20 украинцев находится на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавирусной инфекции 2019-nCoV
- 7 февраля стало известно, что обличитель коронавируса врач Ли Веньлянь умер в больнице после опровержения первого сообщения о его смерти
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-