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Espreso.tvОбществоОт коронавируса вылечили более 1500 человек

От коронавируса вылечили более 1500 человек


фото: reuters
По состоянию на утро 7 февраля зафиксировано 1574 случая успешного лечения коронавируса 2019-nCoV

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на данные из сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Кроме 1574 случаев успешного лечения сообщается о 638 смертей - 636 в материковом Китае, еще по одному - на Филиппинах и в Гонконге.

Карту распространения вируса можно отслеживать здесь .

  • Напомним, ВОЗ объявила международный чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.
  • 4 февраля последний запланированный рейс авиакомпании МАУ из Китая с украинскими туристами на борту прибыл в международный аэропорт Борисполь
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили , что коронавирус "2019-nCoV" пока не перерос в пандемию
  • 5 февраля стало известно, что по меньшей мере 20 украинцев находится на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавирусной инфекции 2019-nCoV
  • 7 февраля стало известно, что обличитель коронавируса врач Ли Веньлянь умер в больнице после опровержения первого сообщения о его смерти
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