Оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов, ранен боец ООС

7 февраля, 2020, 07:27

В четверг, 6 февраля, российские военные на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли из крупнокалиберного пулемета по защитниках Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били из 120-мм минометов рядом с Орехово, а в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

6 февраля вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.