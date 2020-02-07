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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов, ранен боец ООС

Оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов, ранен боец ООС

В четверг, 6 февраля, российские военные на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли из крупнокалиберного пулемета по защитниках Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били из 120-мм минометов рядом с Орехово, а в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

6 февраля вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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