Очередная почетный знак директора Международного Шульцфеста Дрогобичанка Веры Менек

7 февраля, 2020, 13:12

Украинка, доцентка ДДПУ имени Франко Вера Менек и польский профессор Станислав Стемпень - лауреаты премии "Карпатская Европа общих ценностей"

Директор Юго-Восточного научного института в Перемышле профессор Станислав Стемпень и директор Музея и фестиваля Бруно Шульца в Дрогобыче Вера Менек только получили премию «Карпатская Европа общих ценностей».

Свои награды они получили во время торжественного завершения первого дня 13-го Форума "Европа-Украина" в Ясьонци неподалеку Ряшева, сообщает "Майдан" .

Наградой "Карпатская Европа общих ценностей" отмечают лиц лица или учреждения из стран карпатского региона, которые своей деятельностью способствуют прмоции общих европейских ценностей в Центральной и Восточной Европе, а также влияют на развивка сотрудничества и взаимопонимания в регионе.

Дрогобичанка Вера Менек вместе со своим покойным мужем Игорем Меньком была инициатором создания Полонистичного научно-информационного центра в Дрогобычском государственном педагогическом университете имени Ивана Франко 2002 (от 2006 года Центр получил имя своего первого директора Игоря Менька). Она - директор Фонда музея и фестиваля Бруно Шульца в этом городе, а также директор и организатор Международного фестиваля Бруно Шульца в Дрогобыче.

Профессор Станислав Стемпень специализируется на вопросах польско-украинских отношений. В 1990 году он основал Юго-Восточный научный институт в Перемышле, который занимается исследованием национальных меньшинств в Польше и взаимоотношениями между поляками и народами Юго-Восточной Европы.