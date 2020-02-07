Обличитель коронавируса врач Ли Веньлянь умер в больнице после опровержения первого сообщения о его смерти
Об этом сообщает китайское государственное издание Global Times .
"Китайский врач Ли Веньлянь, один из восьми "обличителей", которые пытались предупредить других медиков о разгорании коронавируса, но получил выговор от местной полиции, скончался от коронавируса в 2:58 утра в пятницу, в больнице, где он получал лечение", - говорится в сообщении государственного китайского англоязычного издания Global Times.
Второе сообщение о смерти "обличителя" вызвало гнев в сети.
Комментаторы считают, что доктор Ли умер в четверг, 6 февраля.
После первого сообщения о смерти врача Ли Веньляня, по китайскому интернету прокатилась волна возмущения, ведь полиция обвинила его в в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка".
Господин Ли описывал у себя симптомы вируса еще 10 января, однако власти признали его больным только спустя 20 дней.
После волны возмущения в китайском интернете государственные СМИ сообщили, что Ли все еще жив.
Это привело к еще большей волне сообщений в сети.
Chinese doctor #LiWenliang , one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police , died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej- Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020
- Напомним, 6 февраля китайские СМИ сообщили впервые о смерти Ли Веньляня, однако вскоре опровергли эту информацию
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