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Espreso.tvОбществоОбличитель коронавируса врач Ли Веньлянь умер в больнице после опровержения первого сообщения о его смерти

Обличитель коронавируса врач Ли Веньлянь умер в больнице после опровержения первого сообщения о его смерти


фото: Global Times
7 февраля ночью врач Ли Веньлянь, который первым описал симптомы 2019-nCoV, таки умер от уханьского вируса

Об этом сообщает китайское государственное издание Global Times .

"Китайский врач Ли Веньлянь, один из восьми "обличителей", которые пытались предупредить других медиков о разгорании коронавируса, но получил выговор от местной полиции, скончался от коронавируса в 2:58 утра в пятницу, в больнице, где он получал лечение", - говорится в сообщении государственного китайского англоязычного издания Global Times.

Второе сообщение о смерти "обличителя" вызвало гнев в сети.

Комментаторы считают, что доктор Ли умер в четверг, 6 февраля.

После первого сообщения о смерти врача Ли Веньляня, по китайскому интернету прокатилась волна возмущения, ведь полиция обвинила его в в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка".

Господин Ли описывал у себя симптомы вируса еще 10 января, однако власти признали его больным только спустя 20 дней.

После волны возмущения в китайском интернете государственные СМИ сообщили, что Ли все еще жив.

Это привело к еще большей волне сообщений в сети.

В своем официальном Twitter Global Times сообщил, что Ли "все еще находится на экстренном лечении".
Государственный СМИ сообщает, что сердце Ли перестало биться около 21.30 четверга по местному времени.
Около двух часов вечера в пятницу - приток эмоций продолжает расти в китайских социальных медиа. Хэш-тег "Мы хотим свободы слова" стал массовым в соцсети Weibo. Власть удалила хэштег, но пользователи сети вскоре создали еще один хэштег - "Я хочу свободы слова", который быстро набрал почти 2 миллиона просмотров.
Подробнее в репортаже от CNN .

 

  • Напомним, 6 февраля китайские СМИ сообщили впервые о смерти Ли Веньляня, однако вскоре опровергли эту информацию
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