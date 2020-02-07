Негативные последствия от усиления гривны будут краткосрочными, - НБУ

7 февраля, 2020, 12:03

Эффект от укрепления гривны несет краткосрочные негативные последствия

Об этом говорится в ежеквартальном инфляционному отчете НБУ за январь 2020 года.

"В 2019 году гривна существенно укрепилась как к доллару США, так и к корзине валют основных торговых партнеров. Ревальвация гривны за исключением сезонных колебаний и коротких послекризисных эпизодов коррекции курса в прошлом является для Украины новым явлением", - говорится в отчете.

По мнению представителей НБУ, опыт других стран, которые снизили инфляцию после введения режима инфляционного таргетирования и проходили период укрепления своих валют, свидетельствует, что "негативные последствия ревальвации по последовательной макроэкономической политики, являются преимущественно краткосрочными».

В то же время преимущества от укрепления национальной валюты являются долгосрочными и благоприятными для устойчивого экономического роста.

"С одной стороны, укрепление гривни стало основным фактором снижения инфляции до целевого уровня 5% ± 1 п.п. Именно устойчивая и низкая инфляция является необходимым условием долгосрочного роста, ведь закладывает необходимую основу для бизнес-планирования и наращивание сбережений. С другой стороны, укрепление гривны объясняет снижение доходов экспортеров в гривневом эквиваленте и привело к потерям доходов для бюджета.

Однако такие последствия также не однозначны. Усиление национальной валюты обеспечило уменьшение стоимости импортируемого сырья и главное - инвестиционного импорта, и это происходило без ухудшения внешнеторговой позиции Украины ", - считает регулятор.

"Улучшилась и конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы, что важно учитывая значительные объемы трудовой миграции. Ревальвация гривны вместе с взвешенной фискальной политикой была одним из факторов стремительного снижения отношение государственного долга к ВВП. Это, в свою очередь, влияло на оценку рисков инвестирования в украинские активы со стороны внешних инвесторов, суверенные рейтинги страны.

Как следствие, снизилась стоимость обслуживания нового долга и улучшилась его валютная структура ", - говорится в отчете.