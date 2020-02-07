7 февраля, 2020, 13:29

Студенты кафедры политологии Львовского национального университета имени Ивана Франко проанализировали деятельность 12 народных депутатов, избранных в одномандатных округах Львовской области

Предметом исследования были разные компоненты депутатской деятельности в парламенте и в избирательных округах во время девятой сессии Верховной Рады ИХ созыва в период с 28 августа по 30 ноября 2019: анализ посещения избранниками пленарных заседаний, структура голосований и следование линии фракции, выступления во время заседаний совета, посещение заседаний профильных комитетов, направления депутатских запросов и законотворческая деятельность, пишет ОПОРА .

По результатам последних парламентских выборов, в Верховную Раду попало немало новых лиц, представители вновь политических сил "Слуга народа" и "Голос". В частности, среди победителей есть 6 мажоритарщиков, которые впервые стали народными депутатами, без предварительного опыта парламентской деятельности. Это: Наталья Пипа, Ярослав Рущишин, Галина Васильченко, представляющие фракцию "Голос" и Орест Саламаха и Юрий Камельчук - "Слуги народа", входящие в состав парламентского большинства. Также в Верховной Раде впервые Павел Бакунец, который входит в состав депутатской группы "Доверие" и имеет за плечами опыт депутата городского совета и городского головы Яворова.

Другие народные избранники ранее уже были депутатами 8-го созыва и теперь представляют разные фракции и депутатские группы В состав фракции партии "Европейская Солидарность" входят Николай Княжицкий, Михаил Бондарь и самовыдвиженец Андрей Лопушанский. В составе депутатской группы внефракционных депутатов "За будущее" находятся Ярослав Дубневич и Тарас Батенко, занимающий пост сопредседателя. Внефракционный Андрей Кот является самовыдвиженцем и входит в состав депутатской группы "Доверие".

Исследуя различные компоненты деятельности, мы хотим показать специфику работы народного депутата и уровень выполнения львовскими мажоритарщиками своих обязанностей и полномочий. В нашем предыдущем материале уже собраны профайлы и проанализированы основные пункты предвыборных программ народных избранников Львовщины в Верховной Раде ИХ созыва. Этой же публикацией поощряем знакомства с показателями, которые иллюстрируют их активность, ответственность и добросовестность в работе.

Посещение пленарных заседаний и комитетов Верховной Рады Украины мажоритарщиками Львовщины.

29 августа 2019 года начала работу первая сессия Верховной Рады Украины ИХ созыва. По состоянию на 30 ноября Рада продолжалась вторая сессия и уже состоялось 39 пленарных заседаний. Мы решили выяснить как львовские депутаты посещают пленарные заседания, поскольку это не просто показатель их личной добросовестности, но и прямой депутатский долг. Исследование базируется на данных с официального сайта Верховной Рады.

Во внимание следует принять определенные процедурные изменения: с 1 ноября отменено бумажную регистрацию - подтверждение присутствия фиксируется путем активации карты в системе "Рада" и нажатием кнопки "за". Преимуществом новой системы является то, что в случае, если народный депутат не зарегистрировался таким образом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования по вопросам повестки дня, он таки будет считаться зарегистрированным с помощью электронной системы. Все данные отображены на сайте, с которого легко получить информацию и сделать предварительные выводы по поводу опозданий избранников.

В целом можно утверждать, что депутаты мажоритарщики Львовской области имеют высокие показатели посещаемости пленарных заседаний, ведь только в двух из них он составляет ниже 90%. Среди них есть «отличники» Николай Княжицкий, Ярослав Рущишин и Тарас Батенко, которые имеют 100% показатель присутствия. Немного ниже этот показатель в депутата Галины Васильченко - 97%, которая за три месяца пропустила одно заседание. По два "прогула" у Михаила Бондаря, Ореста Саламахи, Павла Бакунца и Андрея Кита с показателем 95%. Чуть больше пропусков (по 3) имеют депутаты Ярослав Дубневич и Юрий Камельчук, согласно который посещаемость составляет 92%. Наталья Пипа в связи с больничным пропустила 8 пленарных заседаний, а потому 79% посещаемости. Аутсайдером в этом компоненте является Андрей Лопушанский, который пропустил 16 заседаний совета, соответствующее дисциплинированности на уровне 59%.

Однако посещаемость не всегда коррелируется с результативностью. Даже те, кто не грешат пробелами, иногда опаздывают на пленарные заседания, или не участвуют в голосовании, делают это не активно, о чем будет сказано в следующем разделе исследования.

Работа в комитетах также является важной обязанностью народного депутата. Комитеты выполняют законопроектной, организационной и контрольной функции, а это значит, что и работа в нем депутата имеет аналогичный характер. Поэтому мы решили проверить насколько ответственны депутаты в этом компоненте своей деятельности. Показатели посещаемости заседаний профильных комитетов во львовских мажоритарщиков оказались несколько ниже. На этот раз только четыре избранника посетило более 90% заседаний, тогда как у половины львовских мажоритарщиков этот показатель составляет около 75%.

Учитывая то обстоятельство, что количество заседаний в каждом комитете за тот же период отличается, то показатель дисциплинированности исчислялся в пределах каждого комитета отдельно. В приведенной нами таблице указано название комитета, в который входит депутат, и фактическое количество заседаний, состоявшейся с 29 августа по 30 ноября 2019 года. Информация о присутствии депутатов были взяты с сайта каждого комитета.

В течение исследуемого периода депутатами "отличниками" оказались представители партии "Слуга народа" Орест Саламаха и Юрий Камельчук, которые посетили все 14 и 11 заседаний комитетов соответственно. Следующая тройка мажоритарщиков с достаточно высоким показателем - Тарас Батенко, у которого 1 пропуск с 14 заседаний (присутствие 93%), Николай Княжицкий - 1 пропуск с 12 (присутствие 92%) и Михаил Бондарь - 2 пропуски из 11 (присутствие 82%).

Усредненным результатом присутствия депутатов на заседаниях комитетов составляет от 71% до 75%, что указывает на низкий уровень посещаемости по сравнению с пленарными заседаниями. В эту категорию попал Ярослав Рущишин с 3-мя пропусками среди 12 заседаний (75% присутствия), Галина Васильченко, которая была членом комитета по наибольшим количеством заседаний, пропустив 5 из 19 заседаний (присутствие 74%), Ярослав Дубневич пропустил 3 из 11 заседаний (присутствие 73%) и Андрей Лопушанский, который пропустил 4 из 14 заседаний (присутствие 71%). Один из самых низких показателей дисциплинированности в комитетской работе у Андрея Кита, который отсутствовал на 4 из 11 заседаниях (это 63%). Наименее дисциплинированным среди львовских мажоритарщиков в комитетской работе оказался Павел Бакунец, который пропустил почти половину заседаний (7 из 15), с показателем посещаемости только 53%.

К сожалению, не удалось исследовать работу в Комитете по вопросам образования, науки и инноваций, секретарем которого является депутат Наталья Пипа, поскольку информация на сайте комитета не обновлялась с 2017 года, что сделало невозможным получение данных для исследования.

Сравнив посещаемость пленарных заседаний и заседаний комитетов, можно сделать вывод, что депутаты почти регулярно появляются на пленарных заседаниях Верховной Рады и имеют в общем высокий показатель посещаемости по обоим компонентам. Например, среди таких депутатов можно отметить Николая Княжицкого (100% и 92%), Ореста Саламаху (95% и 100%), Тараса Батенко (100% и 93%) и Юрия Камельчук (92% и 100%). Несколько хуже показатели, однако также неплохие у Михаила Бондаря (95% и 82%), Ярослава Рущишина (100% и 75%), Галины Васильченко (97% и 74%).

Однако такая ситуация не у всех, потому что работой в комитетах некоторые депутаты время от времени пренебрегают и приходят на заседание реже, что можно заметить в процентном значении. К таким можем причислить двух из них: Павел Бакунец, у которого посещаемость пленарных заседаний практически отличная (95%), но заседание профильного комитета он посещал лишь на 53%, а также Андрей Кит с показателями 95% и 63% соответственно.

В "антирейтинге" попал Андрей Лопушанский, у которого по сравнению с другими коллегами низкие показатели посещения как пленарных заседаний, так и заседаний комитета - 59% и 71% соответственно.

Показатели голосований мажоритарщиков Львовщины.

Из приведенных выше данных мы видим, что показатель посещаемости депутатами пленарных заседаний является высоким. Однако один лишь факт физического присутствия не может свидетельствовать о добросовестности народного избранника. Участие в голосованиях за вопросы повестки дня намного более существенным индикатором.

Голосование в свою очередь может быть активным ( "за", "против" и "воздержался") и пассивным (неголосование и отсутствие во время голосования). Активное голосование в некоторых случаях может определяться линией фракции. Это когда депутаты, которые входят в состав определенной фракции коллективно согласовывают свое решение и голосуют в соответствии с ним. Пункт »не голосовал" это, по факту, игнорирование голосования. То есть, когда оно продолжается, но депутат, находясь в сессионном зале по каким-то причинам пренебрегает своей прямой обязанностью и не голосует. "Отсутствует" в свою очередь означает, что депутат физически не присутствует на заседании во время голосования.

За исследуемый период в Верховной Раде состоялось 1158 голосований. Анализ показал, что львовские депутаты-мажоритарщики имеют не слишком высокие показатели активного голосования. Лидерами остаются представители правящей партии Юрий Камельчук с результатом 95% (1098 голосований) и Орест Саламаха - 90% (или 1044 голосований). Достаточно неплохую статистику по сравнению с другими имеют Ярослав Рущишин (84% или 970 голосований) и Михаил Бондарь (79% или 911 голосований).

В остальных восьми депутатов этот показатель достаточно низкий, поскольку не представляет выше 75%. Особенно эта проблема заметна по сравнению с показателями посещаемости, что, как уже отмечалось, достаточно высокими. В ближайшие к этому показателю является депутат Галина Васильченко с результатом 74% активного голосования (861 голосования) и Тарас Батенко - 72% (838 голосований).

Также среди депутатов, принявших участие в более чем половине всех голосований за проанализированный период является Наталья Пипа (64% или 738 голосований), Николай Княжицкий (62% или 715 голосований) и Павел Бакунец (59% или 82 голосования).

Остальные трое львовских депутатов попадают в антирейтинге по данному компоненту, поскольку в их активе менее 50% активного голосования. Итак, один из самых низких этот показатель у Андрея Лопушанского 42% (483 голосования). Такой процент объясняется тем, что депутат не только злоупотребляет "прогулами" в 29% (331 голосований), но и игнорировал голосования присутствуя на заседании в 30% или 344 голосованиях. В активе Ярослава Дубневича участие только в 35% или 402 голосованиях, хотя показатель посещения пленарных заседаний в него 92%. Причиной этого является тот факт, что несмотря на свое присутствие в сессионном зале он проигнорировал 47% голосований (540) и отсутствовал при 19% или 216 голосованиях. Самый низкий показатель активного голосования в Андрея Кита - лише25%, что составляет участие только в 286 голосованиях, хотя его показатель присутствия на пленарных заседаниях составляет 95%. Зато показатель проигнорированных ним голосований составляет 60% или 695 голосований, тогда как он отсутствовал при 15% голосований.

Кроме этого достаточно высокие показатели игнорирование голосования в Павла Бакунца 33% (378 голосований), Николая Княжицкого 29% (336 голосований), Тараса Батенко 27% (316 голосований) и Галины Васильченко 18% (207 голосований), а показатель отсутствия во время голосований у Натальи Пипы - 21% (242 голосования).

Среди причин этого негативного явления может быть то, что после электронной регистрации депутаты оставляют свое рабочее место, хотя карта остается в системе и занимаются другими делами за пределами сессионного зала или парламента во время процесса голосования.

Голосование против линии фракции

Дополнительно в рамках исследования было выделено компонент голосования вопреки линии фракции, который является достаточно условным и относиться к нему нужно критично. Вместе с тем мы решили взглянуть на этот показатель для того, чтобы выяснить насколько в процессе голосования львовские депутаты руководствуются позицией своей фракции или депутатской группы. Этот показатель определяется как процент решений от общей совокупности решений, за которые депутат проголосовал не так, как большинство представителей его фракции / группы. Эти данные были получены благодаря сайту "Они голосуют для тебя - Как голосует Твой депутат?" .

Среди львовских мажоритарщиков высокий показатель голосования против фракционной линии имеет представитель Европейской солидарности Михаил Бондарь с показателем 43%. Следующими по этому показателю внефракционных депутата и члены депутатской группы "Доверие" Павел Бакунец (37%) и Андрей Кит (26%). Подобный показатель у еще одного представителя Европейской солидарности Андрей Лопушанский - 31%. Усредненный показатель среди львовских мажоритарщиков составляет около 22%. Вопреки фракции меньше голосуют представители новых политических партий "Слуга народа" и "Голос", показатели которых колеблются в диапазоне только 11-16%.

Выступления во время пленарных заседаний

Одной из доступных для народного депутата форм деятельности является возможность выступлений во время пленарных заседаний совета по вопросам повестки дня и вопросов, связанных с реализацией им своих полномочий. Хотя это право, а не обязанность момент мы обращаем внимание на этот компонент для того, чтобы выяснить насколько активно львовские мажоритарщики пользовались этой возможностью.

В течение трех месяцев, которые анализируются в рамках исследования все 12 мажоритарщиков Львовщины суммарно брали слово 179 раз, из которых 104 выступления с места, а 75 выступлений с трибуны. Однако не все из них делали это одинаково активно. Чаще всего в сессионном зале выступали Тарас Батенко - 77 раз, что составляет 43% от всех выступлений львовских мажоритарщиков. Также активно брали слово Николай Княжицкий (41 раза) и Михаил Бондарь (27 раз). Суммарно в активе этих трех избранников 81% от всех выступлений львовских мажоритарщиков. Остальные из них были не слишком активными во время обсуждений в сессионном зале, а трое (Орест Саламаха, Андрей Лопушанский и Андрей Кит) ни разу не брали слова.

Законотворческая деятельность

Всего в течение трех проанализированных месяцев депутаты-мажоритарщики Львовщины были причастны к подготовке 129 законодательных инициатив, из них 115 это проекты законов, а остальные 14 - проекты постановлений. Наиболее активное участие в законотворческом процессе принимал Михаил Бондарь, в активе которого отношение ко 25 законопроектов и двух проектов постановлений. Одинаковую значительное количество инициатив, а именно по 18 подготовили Николай Княжицкий и Андрей Лопушанский.

Близкими к усредненным есть количественные показателей других пяти львовских мажоритарщиков, а именно Тараса Батенко (13 инициатив), Юрия Камельчук (13 инициатив), Галины Васильченко (10 инициатив), Андрея Кита (9 иницитив) и Натальи Пипы (9 инициатив). Наименьшую же количество инициатив за исследуемый период подали Ярослав Дубневич - 6, а также новички в Верховной Раде Павел Бакунец - 4, Ярослав Рущишин и Орест Саламаха - по 2.

В описании законотворчества были упомянуты в основном не уникальные законопроекты (в авторском коллективе часто фигурируют несколько львовских мажоритарщиков), так как большинство инициатив представленные коллегиально, некоторые из них имеют нескольких авторов мажоритарщиков. Например, проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год, где среди соавторов фигурируют А. Саламаха, Т. Батенко, А. Лопушанский, или законопроект "О столице Украины - городе-герое Киеве" - Я Дубневич и А. Кит и другие.

Однако количество не всегда означает качество. Высокая активность в законотворческом процессе хоть и является одним из признаков надлежащего выполнения народным депутатом своих обязанностей, но в некоторых случаях это может превращаться в законодательный "спам" за низкого качества законодательных инициатив, а также отсутствие шансов быть принятыми. Именно эта проблема создает немало трудностей для эффективной деятельности Верховной Рады, перегружая работу в комитетах и сессионном зале. Потому что часть депутатов работает на количественные показатели, их законопроекты являются некачественными и не являются необходимыми.

Кроме исследования количественных показателей законотворческой деятельности также было осуществлено поверхностный анализ проблематики поданных депутатами инициатив и какие из них в результате получили силу. Ведь многие внесенных законопроектов так и не вступают в силу и остаются на рассмотрении профильных комитетов. В то же время среди исследуемых нами этот момент есть и такие, которые могут похвастаться наличии в активе принятых законопроектов.

Михаил Бондарь, направил больше проектов законов и постановлений, чаще всего занимается вопросами топливно-энергетической сферы (природный газ, рынок электрической энергии, биотопливо, использование ядерной энергии). Следующие две популярные тематики этого депутата - внесение изменений в Налоговый кодекс и вопросы евроатлантической интеграции Украины.

Наталья Пипа зарегистрировала наибольшее количество инициатив, касающихся урегулирования различных аспектов депутатской деятельности и работы Верховной Рады, а также несколько, касающиеся малого бизнеса и мер по детенизации обращения товаров и услуг.

Николай Княжицкий, очевидно, учитывая личные профессиональные интересы, является инициатором законопроекта о государственной поддержке кинематографии в Украине, который уже приобрел силу, а также инициатором внесения изменений в Закон "О телевидении и радиовещании". Как и у его коллеги по фракции, Михаила Бондаря, в его активе много инициатив по евроатлантической интеграции Украины.

В активе депутата Галины Васильченко один законопроект, который вступил в силу нормативным актом - законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции".

Все четверо упомянутые народные избранники были причастны к представлению законопроекта, касающегося государственного признания и поддержки Пласта - Национальной скаутской организации Украины.

Только две законодательные инициативы у Ярослава Рущишина, которые касаются усовершенствования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности и внесении изменений в некоторые законодательные акты по детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.

Из содержания инициатив Ярослава Дубневича можно сделать вывод, что депутат занимался внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" и внесении изменений в статью о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области (до подачи этих законопроектов были причастны также Михаил Бондарь, Николай Княжицкий и Андрей Лопушанский). Кроме этого другие законодательные инициативы касаются судоходства, промышленного производства, малого и среднего предпринимательства и по обеспечению защиты педагогических, научно-педагогических и научных работников.

Наиболее распространенная проблематика инициатив Андрея Лопушанского касается вопросов бюджета, две из которых уже получили силу. Также, исходя из тематики представленных законопроектов, депутат был сосредоточен на вопросе государственной политики в сфере европейской интеграции, стимулировании экономического развития горных населенных пунктов и на законодательстве о защите экономической конкуренции.

Депутат Тарас Батенко направил 13 законодательных инициатив, из которых две приобрело силу, один из которых Постановление о праздновании памятных дат и юбилеев (направлена вместе с Н.Княжицким). Он так же неоднократно подавал проекты по Бюджетному кодексу. Одна из инициатив имеет непосредственное отношение к Львовской области, в частности изменение и установлению границ города Глиняны Золочевского района.

Достаточно активно проявляет себя в законотворчестве Юрий Камельчук, который фигурирует среди авторского коллектива 13 законопроектов, из которых четыре получили силу. Сюда относятся закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства, Закон "О рынке электроэнергии", Закон о транспортировке природного газа и закона, касающегося неприкосновенности народных депутатов Украины.

Одна из девяти инициатив о внесении изменений в Земельный кодекс Украины, которая была зарегистрирована Андреем Китом, приобрела силу. Остальные вообще посвящена внесению изменений в Налоговый кодекс, вопросу транспортировки природного газа и использованию жидкого биотоплива.

Наряду с Ярославом Рущишину меньше проявили себя в законотворчестве процессе депутаты Павел Бакунец и Орест Саламаха. Павел Бакунец в своих инициативах поднимает вопрос обеспечения защиты педагогических и научных работников, внесение изменений в Закон "О предотвращении коррупции", изменений в Бюджетный кодекс и изменений в Закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", но ни один из этих проектов пока не вступил в силу. А депутатом Орестом Саламахой за три месяца было направлено только 2 инициативы, одна из которых все же была принята.

Депутатские запросы мажоритарщиков Львовщины

Наличие депутатских запросов не является обязанностью для народного депутата, а скорее возможностью обратиться в компетентные органы для реагирования на конкретные проблемы округа, инструментом контроля за их решением и способом проявить свою гражданскую позицию. Для нас важно было увидеть насколько инициативными и активными являются народные избранники в этом компоненте.

За три месяца, которые были временными рамками исследовались, всеми мажоритарщиками Львовщины было вместе направлено 54 депутатские запросы, из которых закономерно 49 индивидуальных и только 5 коллективных. Наибольшее количество запросов направил Михаил Бондарь, а именно 23 запроса (что составляет 43% от всех), из которых все индивидуальны. Значительно меньшее количество запросов направил Тарас Батенко - 9, из них только 1 коллективный. У депутата Андрея Лопушанского всего 6 индивидуальных запросов. На один депутатский запрос меньше у Андрея Кита, 4 индивидуальные запросы у Натальи Пипы, по 3 запросы - у Николая Княжицкого (все коллективные) и Павла Бакунца (все индивидуальные). Юрий Камельчук направил только один коллективный запрос. В то же время не имеет в активе ни одного депутатского запроса Ярослав Рущишин, Галина Васильченко, Ярослав Дубневич и Орест Саламаха.

По результатам проведенного исследования деятельности мажоритарщиков Львовщины за первые три месяца работы Верховной Рады 9-го созыва мы выяснили, что львовские избранники демонстрируют достаточно высокие показатели дисциплинированности. В том числе 10 из 12 депутатов имеют показатели посещаемости пленарных заседаний выше 90% и только в двух из них этот показатель составляет менее 80%, а именно у Натальи Пипы (79%) и Андрей Лопушанский (59%). Вместе с тем показатель посещаемости комитетов является заметно ниже, ведь только 5 из 12 депутатов посещали заседания профильных комитетов с показателем выше 80% (Николай Княжицкий, Михаил Бондарь, Орест Саламаха, Батенко Тарас, Камельчук Юрий). Тогда как в пяти усредненный результат находится в пределах 60-75% (Ярослав Рущишин, Галина Васильченко, Ярослав Дубневич, Лопушанский Андрей, Кот Андрей). Самый низкий результат демонстрирует Павел Бакунец - 53%. Вместе с тем не удалось установить результат посещаемости комитета Натальей Пипой, так как информация на сайте комитета давно не обновлялась, что сделало невозможным получение данных для исследования.

Показатели голосований значительно уступают показателям посещаемости, доказавший результат сравнительного анализа. Лишь двое депутатов (Орест Саламаха и Камельчук Юрий) добросовестно выполняют обязанность участия в голосовании. Показатель их активному голосованию составляет выше 90%, тогда как в других мажоритарщиков этот показатель ниже. Особенно это заметно в деятельности таких депутатов как Андрей Кот, Ярослав Дубневич, Андрей Лопушанский, Павел Бакунец, в которых показатель активного голосования существенно ниже, чем посещение (более 90% посещения и лишь 45% голосования в среднем).

В целом депутаты Львовщины не слишком активно участвуют в обсуждениях вопросов повестки дня. По сути это делают только три депутата, а именно Тарас Батенко (77 выступлений), Николай Княжицкий (41 выступление) и Михаил Бондарь (27 выступлений), в активе которых 81% из всех 179 выступлений львовских мажоритарщиков.

Два важных показателя депутатской деятельности подготовка законодательных инициатив и депутатских запросов. Хотя, стоит отметить, что эти показатели не коррелируются между собой, ведь другой не является прямой обязанностью народного избранника. Однако оба, несомненно, показывают вовлеченность депутата, его включение в рабочий процесс. Так за период в три месяца львовские депутаты суммарно присоединились к подготовке 129 законодательных инициатив и направили 54 запросов. Лидером по количественным показателям оказался Михаил Бондарь, в активе которого 25 инициатив и 23 индивидуальные депутатские запросы. По сравнению неплохой, но ниже результат демонстрирует Андрей Лопушанский, который подготовил 18 законопроектов и 6 индивидуальных запросов, Тарас Батенко - 13 законопроектов и 9 запросов, Николай Княжицкий - 18 законодательных инициатив и 3 индивидуальные запросы и Юрий Камельчук - 13 законодательных инициатив и один запрос. Заметно меньше количественные показатели у Андрея Кита, в активе которого 9 законодательных инициатив и 5 индивидуальных запросов. У Натальи Пипы - 9 законопроектов и 4 запроса, а у Павла Бакунца - 4 законопроекта и 3 направлены запросы. Четверо депутатов, а именно Галина Васильченко, Ярослав Дубневич, Ярослав Рущишин и Орест Саламаха на своем счету имеют только представленные законодательные инициативы - 10, 6 и по 2 соответственно.