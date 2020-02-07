Нардепа Федыну повторно вызывают в ГБР для вручения подозрения по поводу "угроз" Зеленскому
7 февраля, 2020, 14:54
Народный депутат Украины Софию Федыну повторно вызывают в Государственное бюро расследования, чтобы вручить подозрение по поводу "угроз" президенту Украины Владимиру Зеленскому
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Поскольку народный депутат Украины София Федына 6 февраля 2020 г. не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем ГБР по поручению генерального прокурора на 11 ч. 12 февраля 2020 г. для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.
Напомним, что ГБР 6 февраля вызвало депутата Верховной Рады из фракции "Европейская солидарность" Софию Федыну "для проведения процессуального действия - вручение письменного уведомления о подозрении".
- Напомним, ветеран-медик, народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич прокомментировала повестку Федыне .
- ГБР сообщил о подозрении Звиробий в угрозах Зеленскому .
- Звиробий прокомментировала вручение подозрения .
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