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Espreso.tvОбществоНардеп Кучеренко подал заявление в полицию на "слугу" Ткаченко за оскорбление нецензурной бранью и требует извинений

Нардеп Кучеренко подал заявление в полицию на "слугу" Ткаченко за оскорбление нецензурной бранью и требует извинений


фото: protruskavets
Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на "слугу" Максима Ткаченко из-за нецензурной брани и оскорблений в свой адрес под куполом Рады 6 февраля

Об этом нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко сообщил в Facebook.

"Я не кровожадный и не мстительный человек.
Я сам был депутатом в 37 и председателем ОГА в 39.
Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль.
Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением ", - написал нардеп Кучеренко.

Он добавил, что подаст соответствующее заявление в "Комитет по регламенту и депутатской этике" ВР.

"Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко извинится мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления.
В противном случае гарантирую доказательства последствий этого безобразия до логического конца!"- подчеркнул Кучеренко.

  • Напомним, в ноябре 2019 г. в должности советника секретаря СНБО Максим Ткаченко заявил, что один из возможных механизмов формирования новой украинской власти на Донбассе - это привлечение специалистов, которые уже сейчас работают на оккупированных территориях
  • 6 февраля народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента из "Батькивщины" Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента
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