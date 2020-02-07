Нардеп Кучеренко подал заявление в полицию на "слугу" Ткаченко за оскорбление нецензурной бранью и требует извинений

7 февраля, 2020, 10:43

Об этом нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко сообщил в Facebook.

"Я не кровожадный и не мстительный человек.

Я сам был депутатом в 37 и председателем ОГА в 39.

Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль.

Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением ", - написал нардеп Кучеренко.

Он добавил, что подаст соответствующее заявление в "Комитет по регламенту и депутатской этике" ВР.

"Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко извинится мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления.

В противном случае гарантирую доказательства последствий этого безобразия до логического конца!"- подчеркнул Кучеренко.