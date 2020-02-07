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Espreso.tvОбществоНа Запорожье маршрутка с беременной женщиной застряла в снежных сугробах

На Запорожье маршрутка с беременной женщиной застряла в снежных сугробах

В кювет съехала маршрутка с пассажирами, среди которых была беременная женщина

Об этом сообщает 5 канал .

Спасатели продолжают извлекать из снежных заносов легковые и загруженые фуры. В течение ночи в ловушке оказались почти полсотни машин. Экстремальная ситуация произошла в Черниговском районе, где в кювет съехала маршрутка с пассажирами, среди которых была беременная женщина.

Никто из пассажиров не пострадал, их пересадили в другой микроавтобус, в котором они добрались до места назначения.

Последствия непогоды продолжают ликвидировать энергетики в Запорожской области.

Как только они восстановили электроснабжение после непогоды, которая бушевала накануне, как на утро пятницы без света из-за стихии снова оказались жители 15 населенных пунктах.

 

 

 

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