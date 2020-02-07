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Espreso.tvОбществоМинфин начал работать над госбюджетом сразу на три года

Минфин начал работать над госбюджетом сразу на три года

Начался процесс подготовки Бюджетной декларации на 2021-2023 годы

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины к распорядителям бюджетных средств.

Бюджетная декларация - это главный финансовый документ, на основании которого будут готовить бюджеты на каждый год с 2021 по 2023 годы.

"Начался процесс подготовки бюджетной декларации на 2021-2023 годы, документа, который определяет принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта Государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов", - сообщили в министерстве.

Там отмечают, что отправили всем распорядителям бюджетных средств инструкции по поводу того, как подготовить предложения к бюджетной декларации и ожидают получить ответы в ближайшее время.

Отметим, что составление бюджета на 3 года предусмотрено законом о среднесрочном бюджетном планировании. Им предусматривается, что правительство  должно планировать основные показатели бюджетных доходов и расходов не на год, а на 3 года. При этом, ежегодно парламент, как и раньше, будет голосовать за бюджет на следующий год, который остается главным финансовым документом.

  • Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" в декабре 2018 года.

 

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