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Espreso.tvОбществоМИД рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО

МИД рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО


фото: mfa.gov.ua
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с Министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений, в том числе имплементацию закона Украины "Об образовании" и вопрос национального меньшинства.

Сийярто подчеркнул заинтересованность Венгрии в улучшении двусторонних отношений с Украиной и активизации экономического сотрудничества.

Пристайко отметил, что с принятием 16 января 2020 закона "О среднем образовании" Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.

  • Министерство образования и науки раскрыло детали правительственных переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто по языку образования.
 
 
 
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