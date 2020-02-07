МИД рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО
7 февраля, 2020, 20:41
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с Министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений, в том числе имплементацию закона Украины "Об образовании" и вопрос национального меньшинства.
Сийярто подчеркнул заинтересованность Венгрии в улучшении двусторонних отношений с Украиной и активизации экономического сотрудничества.
Пристайко отметил, что с принятием 16 января 2020 закона "О среднем образовании" Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.
- Министерство образования и науки раскрыло детали правительственных переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто по языку образования.
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