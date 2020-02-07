Мы стремимся к объективному расследованию дела Шеремета, - Ирина Фриз о создании ВСК

7 февраля, 2020, 13:38

В парламенте инициируют создание следственной комиссии по расследованию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщила депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз на брифинге в Верховной Раде Украины, пишет пресс-служба "ЕС".

По словам Фриз, зарегистрировано постановление о создании временной следственной комиссии по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Мы хотим реально довести это дело до логического завершения. И мы не хотим, чтобы виновные назначали, чтобы теряли репутацию те или иные должностные лица, правоохранительные органы, судебная система", - подчеркнула представительница "Европейской Солидарности".

Фриз также добавила: "Мы стремимся осуществления в рамках демократического парламентского контроля создать площадку в стенах парламента, где беспристрастно, незаангажировано, без каких-либо манипуляций и инсинуаций мы позволим рассматривать это дело".

Ирина Фриз подчеркнула - граждане Украины должны иметь возможность убедиться, что это дело является резонансным не только за стенами этого парламента, и депутаты стремятся осуществлять то, что им положено по их функционалом.

Она сообщила, что в ВСК будут представители разных фракций - "Европейская Солидарность", "Слуга народа", "Родина", "Голос", внефракционных

Фриз выразила надежду, что после рассмотрения проекта постановления о создании ВСК на заседании регламентного комитета в следующую среду, он будет вынесен в зал для принятия решения.