Мы стремимся к объективному расследованию дела Шеремета, - Ирина Фриз о создании ВСК
Об этом сообщила депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз на брифинге в Верховной Раде Украины, пишет пресс-служба "ЕС".
По словам Фриз, зарегистрировано постановление о создании временной следственной комиссии по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
"Мы хотим реально довести это дело до логического завершения. И мы не хотим, чтобы виновные назначали, чтобы теряли репутацию те или иные должностные лица, правоохранительные органы, судебная система", - подчеркнула представительница "Европейской Солидарности".
Фриз также добавила: "Мы стремимся осуществления в рамках демократического парламентского контроля создать площадку в стенах парламента, где беспристрастно, незаангажировано, без каких-либо манипуляций и инсинуаций мы позволим рассматривать это дело".
Ирина Фриз подчеркнула - граждане Украины должны иметь возможность убедиться, что это дело является резонансным не только за стенами этого парламента, и депутаты стремятся осуществлять то, что им положено по их функционалом.
Она сообщила, что в ВСК будут представители разных фракций - "Европейская Солидарность", "Слуга народа", "Родина", "Голос", внефракционных
Фриз выразила надежду, что после рассмотрения проекта постановления о создании ВСК на заседании регламентного комитета в следующую среду, он будет вынесен в зал для принятия решения.
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