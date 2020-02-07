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Espreso.tvОбществоМалюська хочет ликвидировать 48 "партий-зомби", среди них СДПУ и ОУН

Малюська хочет ликвидировать 48 "партий-зомби", среди них СДПУ и ОУН


фото: Пресслужба Мін'юсту
Министерство юстиции подало иск в суд об аннулировании регистрации 48 политических партий, которые не функционируют

Об этом говорится в видео, опубликованном на странице министра юстиции Дениса Малюськи в Facebook.

"В Украине зарегистрировано 349 политических партий. Из них 48 "партий-зомби", которые не функционируют. Существует целый "теневой рынок", на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии. На министерство юстиции возложен контроль за деятельностью партий. Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям закона, а именно - невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборах Президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет ", - говорится в видео.

Как отмечается, такой шаг обеспечит политическую ответственность, защитит избирателей от политических мошенников, позволит обеспечить дисциплину и ликвидирует теневой рынок.

Министр перечисляет все 48 партий, регистрация которых просит аннулировать Минюст. Среди партий, регистрацию которых хотят аннулировать: "Социал-демократическая партия Украины" и "Организация украинских националистов"

"Увидимся в суде", - добавил Малюська.

 

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