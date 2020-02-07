Макрон предлагает новый порядок контроля над вооружениями в мире
Об этом сообщает DW .
По словам Макрона, он будет инициировать международный диалог для сокращения ядерного вооружения, а также призвал европейские страны разработать международную программу контроля над вооружениями.
"Все европейцы должны осознать, что отсутствие правовой базы они могут уже вскоре могут столкнуться на своей собственной территории с новой гонкой обычных видов вооружения и даже ядерных вооружений. Есть риск, что еще до 2021 года в мире начнется в чистом виде самое масштабное с 1960-х лет соперничество в военной сфере.
Он отметил, что Франция уже сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок и это дает право Парижу "требовать от других ядерных государств конкретных шагов к глобальному разоружению".
Кроме этого, Макрон отметил необходимость принятия бюджета в размере около 37 млрд евро для модернизации ядерного потенциала Франции, так как после выхода Великобритании из Евросоюза, Франция остается единственной ядерной страной в ЕС.
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