Макрон предлагает новый порядок контроля над вооружениями в мире

7 февраля, 2020, 16:12

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал предложение принятия нового международного порядка по контролю над вооружениями, включая ядерные

Об этом сообщает DW .

По словам Макрона, он будет инициировать международный диалог для сокращения ядерного вооружения, а также призвал европейские страны разработать международную программу контроля над вооружениями.

"Все европейцы должны осознать, что отсутствие правовой базы они могут уже вскоре могут столкнуться на своей собственной территории с новой гонкой обычных видов вооружения и даже ядерных вооружений. Есть риск, что еще до 2021 года в мире начнется в чистом виде самое масштабное с 1960-х лет соперничество в военной сфере.

Он отметил, что Франция уже сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок и это дает право Парижу "требовать от других ядерных государств конкретных шагов к глобальному разоружению".

Кроме этого, Макрон отметил необходимость принятия бюджета в размере около 37 млрд евро для модернизации ядерного потенциала Франции, так как после выхода Великобритании из Евросоюза, Франция остается единственной ядерной страной в ЕС.