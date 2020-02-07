Любой демократ будет лучше него, - конкурент Трампа снялся с избирательной гонки в США
7 февраля, 2020, 22:50
Один из двух конкурентов американского президента Дональда Трампа, республиканец Джо Уолш, отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .
Как заявил Уолш, он решил сняться с президентских выборов. При этом он не исключил, что может оказать поддержку кандидату - демократу.
"Я ввязался в это дело, потому что думал, это действительно важно, чтобы там был республиканец, который бы каждый день заявлял о непригодности этого президента. Любой демократ будет лучше Трампа в Белом доме", - пояснил он.
Кроме того, Уолш назвал президента Трампа "самой большой угрозой для страны в настоящее время". Он добавил, что сделает все возможное для того, чтобы остановить его.
- Президент США Дональд Трамп побеждает на республиканских кокусах в штате Айова, где получил более 97% голосов.
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