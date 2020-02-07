Лидер демократов призвал пересчитать результаты кокусов в Айове
Об этом он написал в своем Twitter.
"В свете проблем, возникших при реализации плана отбора делегатов, и для обеспечения общественного доверия к результатам я призываю Демократическую партию Айовы немедленно начать пересчет результатов", - заявил Перес.
Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public confidence in the results, I am calling on the Iowa Democratic Party to immediately begin a recanvass.- Tom Perez (@TomPerez) February 6, 2020
Призыв появился на фоне задержки обнародования результатов кокусов, которые произошли в штате четыре дня назад. Впрочем, публикации отложили из-за каких-то "несоответствий" и необходимость уточнить результат подсчета голосов.
В конце концов, согласно обнародованным данным, победу одержал бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич.
На республиканских безоговорочно победил Дональд Трамп .
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