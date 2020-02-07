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Espreso.tvОбществоЛидер демократов призвал пересчитать результаты кокусов в Айове

Лидер демократов призвал пересчитать результаты кокусов в Айове


фото: reuters
Председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес призвал провести пересчет итогов кокусов в Айове, первичного голосования, которое открывает процесс выборов кандидатов в президенты США

Об этом он написал в своем Twitter.

"В свете проблем, возникших при реализации плана отбора делегатов, и для обеспечения общественного доверия к результатам я призываю Демократическую партию Айовы немедленно начать пересчет результатов", - заявил Перес.

Призыв появился на фоне задержки обнародования результатов кокусов, которые произошли в штате четыре дня назад. Впрочем, публикации отложили из-за каких-то "несоответствий" и необходимость уточнить результат подсчета голосов.

В конце концов, согласно обнародованным данным, победу одержал бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич.

На республиканских безоговорочно победил Дональд Трамп .

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