Кредит в 100 млн евро для Украины под угрозой срыва: экс-нардеп Хмиль обратился к Зеленскому и Гончаруку

7 февраля, 2020, 09:33

Народный депутат VII и VIII созывов Михаил Хмиль обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за угрозы срыва предоставленного Польшей кредита в размере 100 млн евро, предназначенного для реконструкции украинской пограничной инфраструктуры

Обращение Михаил Хмель обнародовал в Facebook.

По словам экс-нардепа, из-за разногласий украинских чиновников из разных ведомств относительно трактовки соглашения с Польшей Украина может вместо кредита получить межгосударственный скандал и ряд судебных исков о расторжении контрактов и возмещении убытков.

Еспресо.TV публикует полный текст обращения экс-нардепа.

Открытое обращение к президенту и премьер-министру Украины

Польский кредит на реконструкцию пограничной инфраструктуры на грани срыва!

Надежды граждан и бизнеса на то, что можно будет быстрее добраться качественными дорогами до Краковца, Шегиня или Рава-Русской развеиваются с каждым днем.

В этом году исполняется 5 лет с момента подписания Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи. Кредит предусмотрен в размере 100 млн евро, из которых 25 млн евро направляется на обустройство трех упомянутых пунктов пропуска, 68 млн евро - на реконструкции шести дорог пограничной инфраструктуры во Львовской и Волынской областях и еще 7 млн евро - для нужд Государственной пограничной службы Украины.

Соответствующие тендеры были проведены в течение 2016-2017 годов через систему ProZorro. По их результатам были подписаны двусторонние контракты между польскими компаниями - победителями тендеров и, соответственно, ГФС и Укравтодором. В 2019 году эти контракты вступили в действие и... на этом все!

Мне как народному депутату VII, VIII созыва, участнику группы по межпарламентским связям с Республикой Польша и как львовянину не безразлично, что многолетняя работа по старту работ по реконструкции нашей пограничной инфраструктуры сводится на нет.

Разночтения чиновниками Укравтодора, таможни, налоговой, ГАСК, Минфина одних и тех же пунктов Соглашения приводит к казусам и возможному межгосударственному скандалу!

Укравтодор пытается по своему усмотрению трактовать налоговое законодательство. ГФС, ГНА и Минфин не могут прийти к общей позиции по налогообложению и временно ввозимому оборудованию для выполнения работ. А ГМС до сих пор не предоставила по всем пунктам исходных данных для проектирования польским подрядчикам.

К вопросу валюты контрактов, которая прописана в межправительственном Соглашении, Минрегион применяет свои оторванные от реальности разъяснения и толкования (хотя тендер проходил на Prozzoro в "евро").

После очередных встреч с украинской стороной, состоявшихся 4 и 5 февраля, польские исполнители, посмотрев в светлые и "жаждущие" работы глаза наших чиновников, в который раз уехали ни с чем. И теперь вместо реконструированных трех пунктов пропуска ("Шегини", "Краковец", "Рава-Русская") и шести приграничных дорог мы можем получить четыре судебных иска о расторжении контрактов и возмещении убытков.

Обращаюсь к Вам, господин президент и премьер-министр, и призываю немедленно вмешаться в ситуацию.

Предлагаю: создать на базе Министерства финансов постоянно действующую межведомственную рабочую группу с привлечением должностных лиц Таможни, Налоговой, Укравтодора, ГАСК, Минюста, представителей польских компаний и органов местного самоуправления. И при необходимости - разработать нормативно-правовые документы, которые позволят сдвинуть с мертвой точки выполнение данного межправительственного Соглашения.

Исполнители должны получить конкретные поручения и требования по срокам и работать над решением задач, а не искать безосновательные причины, почему их нельзя выполнить.

Ведь наряду с поисками инвесторов и кредиторов наше государство должно неукоснительно соблюдать выполнение взятых на себя обязательств, если не хочет потерять доверия и поддержки со стороны наших иностранных партнеров, и, тем более, не стать посмешищем. Поэтому польская сторона уже начинает подшучивать, не предоставить ли Украине грант, чтобы отпраздновать 5-летие нереализованного Соглашения.

Хочу подчеркнуть, что это не вопрос компетенции областного уровня и поручать его выполнение новоназначенному главе Львовской ОГА категорически неправильно. Этот вопрос правительства, государства и его имиджа на международной арене.