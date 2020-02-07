Коронавирус: в Гонконге разработали портативный прибор для обнаружения заражения
7 февраля, 2020, 20:26
Ученые из университета науки и техники Гонконга изобрели портативное устройство для экспресс-диагностики заражения коронавирусом
Об этом сообщает РБК-Украина в пресс-службе университета.
Команда исследователей изобрела самое быстрое в мире портативное устройство для диагностики 2019-nCoV.
Они заявляют, что их прибор позволяет за 40 минут определить наличие или отсутствие вируса в пробах.
До этого самые быстрые технологии давали результат в промежутке от 1,5 до 3 часов. Устройство исследует образцы, взятые из носовой полости больного, и может обрабатывать до восьми образцов одновременно.
Исследователи добавили, что устройство уже получило международный сертификат, и его уже начали использовать в ряде китайских городов, в том числе в провинции Хубэй.
- Напомним, ранее сообщалось, что на материковом Китае число жертв коронавируса нового типа возросло до 636 человек. При этом количество зараженных превысило 31 000.
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