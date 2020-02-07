Коронавирус: на круизном лайнере в японском порту заражен уже 61 человек
Об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.
Круизный корабль "Diamond Princess" с 3700 пассажирами на борту находится на двухнедельном карантине с момента прибытия в порт Иокогамы в понедельник, 3 февраля.
61 случай зафиксирован среди выборки из 273 человек, прошедших тест на коронавирус. У них либо проявлялись симптомы, либо они были в тесном контакте с теми, у кого эти симптомы были, по данным министерства здравоохранения.
Министр здравоохранения Кацунобу Като заявил на пресс-конференции, что 21 заражен ный из 41 новообнаруженного случая - японец.
"Дальнейшие тесты пассажиров будут проведены, если у кого-то на борту корабля возникнут симптомы", - сказал министр.
- Напомним, лайнер поставили на карантин после прихода в порт Иокогамы, когда стало известно, что у пассажира, сошедшего в порту Гонконга, обнаружили коронавирус "2019-nCoV"
- 5 февраля стало известно, что на борту "Diamond Princess" по меньшей мере 20 украинцев
- Когда случаев заражения было 20, украинцев среди зараженных не было
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