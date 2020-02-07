Коронавирус: на круизном лайнере в японском порту заражен уже 61 человек

7 февраля, 2020, 09:22

По состоянию на 7 февраля на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили еще 41 случай заражения коронавирусом "2019-nCoV"

Об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Круизный корабль "Diamond Princess" с 3700 пассажирами на борту находится на двухнедельном карантине с момента прибытия в порт Иокогамы в понедельник, 3 февраля.

61 случай зафиксирован среди выборки из 273 человек, прошедших тест на коронавирус. У них либо проявлялись симптомы, либо они были в тесном контакте с теми, у кого эти симптомы были, по данным министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Кацунобу Като заявил на пресс-конференции, что 21 заражен ный из 41 новообнаруженного случая - японец.

"Дальнейшие тесты пассажиров будут проведены, если у кого-то на борту корабля возникнут симптомы", - сказал министр.