Консула Украины в Молдове отстранили после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней

7 февраля, 2020, 11:31

Консула Украины в Бельцах обвинили в изнасиловании несовершеннолетней гражданки Молдовы, а затем его отстранили от исполнения обязанностей

Об этом сообщает молдавский портал СП , у которого есть комментарий украинского Министерства иностранных дел Украины.

Как отметил министерство, проводятся следственные действия относительно этого заявления о консуле. Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство.

"Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей", - сообщило ведомство.

Молдова попросила, чтобы украинский консул не покидал территорию Молдовы на время проведения следственных действий.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило посольство Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", - отметил украинское министерство.

Консул Украины в Бельцах Олег Евдокимов сообщил изданию, что комментариев со стороны учреждения по этому поводу не будет.

По данным издания Deschide , обвинения касается консула Александра Сторожука.

Еще одно молдавское издание NordNews сообщило, что сотрудника консульства Украины подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.

Девушка подверглась сексуальному насилию вечером 4 февраля в микрорайоне Дачия. Насильниками были двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет. Один из них был задержан на 72 часа правоохранительными органами. Другого участника преступления отпустили из-за дипломатической неприкосновенности.