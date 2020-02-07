Консула Украины в Молдове отстранили после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней
Об этом сообщает молдавский портал СП , у которого есть комментарий украинского Министерства иностранных дел Украины.
Как отметил министерство, проводятся следственные действия относительно этого заявления о консуле. Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство.
"Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей", - сообщило ведомство.
Молдова попросила, чтобы украинский консул не покидал территорию Молдовы на время проведения следственных действий.
"Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило посольство Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", - отметил украинское министерство.
Консул Украины в Бельцах Олег Евдокимов сообщил изданию, что комментариев со стороны учреждения по этому поводу не будет.
По данным издания Deschide , обвинения касается консула Александра Сторожука.
Еще одно молдавское издание NordNews сообщило, что сотрудника консульства Украины подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.
Девушка подверглась сексуальному насилию вечером 4 февраля в микрорайоне Дачия. Насильниками были двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет. Один из них был задержан на 72 часа правоохранительными органами. Другого участника преступления отпустили из-за дипломатической неприкосновенности.
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