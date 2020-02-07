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Espreso.tvОбществоКакие пенсии получают разные категории украинцев: данные Пенсионного фонда

Какие пенсии получают разные категории украинцев: данные Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3082,98 грн. При этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.

Распределение пенсионеров по видам и размером назначенных выплат на 1 января 2020 года:

  • по возрасту - 3064 грн - 75,4% пенсионеров;

  • по инвалидности - 2641 грн - 12,8% пенсионеров;

  • в случае потери кормильца - 2916 грн - 5,7% пенсионеров;

  • за выслугу лет - 4500 грн - 5,4% пенсионеров;

  • социальные пенсии - 1644 грн - 0,7% пенсионеров.

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