Какие пенсии получают разные категории украинцев: данные Пенсионного фонда

7 февраля, 2020, 17:33

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3082,98 грн. При этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.

Распределение пенсионеров по видам и размером назначенных выплат на 1 января 2020 года: