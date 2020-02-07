Какие пенсии получают разные категории украинцев: данные Пенсионного фонда
7 февраля, 2020, 17:33
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Facebook.
По данным ПФУ, средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3082,98 грн. При этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.
Распределение пенсионеров по видам и размером назначенных выплат на 1 января 2020 года:
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