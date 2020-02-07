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Espreso.tvОбществоГончарук пояснил, что ждет получателей субсидий в случае продажи земли

Гончарук пояснил, что ждет получателей субсидий в случае продажи земли


фото: kmu.gov.ua
Украинцам, которые после открытия рынка земли смогут продать свой участок за значительную сумму, не будут выплачиваться субсидия со стороны государства

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Еспресо.

По его словам, выплата субсидий является гарантированным правом людей и будет зависеть от суммы, которую граждане получат за пай.

"В разных ситуациях продаже земельного участка может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажи земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную сумму, например, десятки тысяч долларов, то очевидно, что определенный период времени она не будет нуждаться в поддержке государства ", - отметил Гончарук.

Также премьер отметил, что в случае, если граждане будут способны оплачивать коммунальные услуги, им будет начисляться субсидия.

 

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