ГБР сообщило о подозрении экс-пограничникам, которые вывозили Саакашвили в Польшу
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следствием установлено, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и Отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины, организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018", - говорится в сообщении.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Их действия квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в июле 2017 пятый президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. После того, в феврале 2018 он был задержан в Киеве, а затем его вывезли в Польшу.
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