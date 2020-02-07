Филарет обратился к Денисовой относительно законности ликвидации УПЦ КП

Об этом она написала в Facebook.

Во время приема Филарет сообщил, что к нему обращаются граждане Украины, которые считают себя мирянами Украинской православной церкви Киевского Патриархата, о лишении их права оставаться паствой этой церкви.

В январе 2019 года Министерство культуры Украины сняло с регистрации как юридическое лицо Украинскую православную церковь Киевского Патриархата, в том числе Киевскую Патриархию УПЦ КП.