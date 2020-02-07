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Espreso.tvОбществоФиларет обратился к Денисовой относительно законности ликвидации УПЦ КП

Филарет обратился к Денисовой относительно законности ликвидации УПЦ КП


фото: facebook.com/denisovaombudsman
На личный прием к омбудсмену Людмиле Денисовой пришел Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет

Об этом она написала в Facebook.

Во время приема Филарет сообщил, что к нему обращаются граждане Украины, которые считают себя мирянами Украинской православной церкви Киевского Патриархата, о лишении их права оставаться паствой этой церкви.

В январе 2019 года Министерство культуры Украины сняло с регистрации как юридическое лицо Украинскую православную церковь Киевского Патриархата, в том числе Киевскую Патриархию УПЦ КП.

"Согласно ст. 35 Конституции Украины и Конвенции о защите прав и основных свобод каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии, поэтому по данному факту буду обращаться к министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому с просьбой предоставить полную информацию по ликвидации УПЦ КП как юридического лица для изучения законности такого решения ", - написала Денисова.

 

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