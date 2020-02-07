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Espreso.tvОбществоФранция оштрафовала Apple на 25 млн евро из-за замедления iPhone

Франция оштрафовала Apple на 25 млн евро из-за замедления iPhone


фото: reuters
Французское управление по защите прав потребителей оштрафовало американскую компанию Apple на 25 млн евро за то, что производитель не сообщил потребителям, что обновление операционной системы iPhone замедлит работу устройства

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico .

"Когда потребители не смогли вернуться к старой версии своей операционной системы, многие из них были вынуждены заменить аккумуляторы и даже приобрести новый телефон", - сказал генеральный директор управления.

Дело против Apple рассматривали после жалобы неправительственной организации, которая заявила, что компания намеренно создает обновления, из-за каких телефоны работают медленнее, чтобы заставлять потребителей покупать новые.

Расследование не нашло доказательств "умышленных действий в юридическом смысле этого термина", сообщил чиновник министерства экономики.

Но потребители не были проинформированы о том, что их телефоны могут быть замедлены обновлением iOS, поэтому Apple была признана виновной во введении в заблуждение.

"Штраф Apple в размере 25 млн евро справедливо напоминает компаниям об их ответственности продавать безопасную и устойчивую продукцию потребителям", - сказала Агнес Панье-Рунахер, младший министр министерства экономики.

 

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