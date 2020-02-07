Франция оштрафовала Apple на 25 млн евро из-за замедления iPhone
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico .
"Когда потребители не смогли вернуться к старой версии своей операционной системы, многие из них были вынуждены заменить аккумуляторы и даже приобрести новый телефон", - сказал генеральный директор управления.
Дело против Apple рассматривали после жалобы неправительственной организации, которая заявила, что компания намеренно создает обновления, из-за каких телефоны работают медленнее, чтобы заставлять потребителей покупать новые.
Расследование не нашло доказательств "умышленных действий в юридическом смысле этого термина", сообщил чиновник министерства экономики.
Но потребители не были проинформированы о том, что их телефоны могут быть замедлены обновлением iOS, поэтому Apple была признана виновной во введении в заблуждение.
"Штраф Apple в размере 25 млн евро справедливо напоминает компаниям об их ответственности продавать безопасную и устойчивую продукцию потребителям", - сказала Агнес Панье-Рунахер, младший министр министерства экономики.
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