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Espreso.tvЭкономикаФеррекспо наращивает объемы перевозок через порт "Южный",

Феррекспо наращивает объемы перевозок через порт "Южный",

В 4м квартале 2019 года Ferrexpo отгрузила два крупнотоннажных судна класса "кейпсайз" через Морской торговый порт (МТП) "Южный", в 1м квартале 2020 года – пять аналогичных судов

Объем каждого судна составил 175 тыс. тонн железорудных окатышей, пишет прес-служба компании.. 

За 4й квартал 2018 года через выше указанный порт отгрузки не производились, в 1м квартале 2019 года удалось загрузить только одно судно класса “панамакс” объемом 94 тыс. тонн. 

"Наша компания продолжает следовать стратегии развития Группы по повышению конкурентоспособности и улучшению доставки железорудной продукции Ferrexpo. Мы рады, что благодаря рыночно-ориентированной и конкурентной политике нового руководства порта можем вернуться к сотрудничеству с МТП "Южный" и наращивать объемы перевозок через этот порт", - отметил Дмитрий Спатарь, Заместитель Председателя Правления по коммерческим вопросам Полтавского ГОКа. 

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com

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