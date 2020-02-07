Экс-жена искала киллера для предпринимателя из Хмельницкой области за $ 4,5 тыс, - СБУ

Оперативники спецслужбы получили информацию, что жительница Ровно подыскивает среди представителей местных криминальных кругов исполнителя для совершения убийства.

Жертвой должен был стать бывший муж злоумышленницы - частный предприниматель из Хмельницкой области. В случае его смерти женщина сохранила бы немалое состояние, поскольку его имущество отошло бы злоумышленнице. За преступление она предлагала заплатить $ 4,5 тысячи.

Сотрудники СБУ провели инсценировку убийства предпринимателя. А для предоставления доказательств "ликвидации жертвы" было снято постановочное видео.

Задержали заказчицу в Ровно рядом с ее домом во время передачи "киллеру" денег.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 п. 6 и 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Мероприятия по предупреждению преступления проводились совместно с представителями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Хмельницкой области.